Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Высшее Солёное, Изюмское, Купянск в Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 122 мм пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
