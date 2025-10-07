Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 07.10.2025 (обновлено: 12:09 07.10.2025)
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 07.10.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до РИА Новости, 07.10.2025
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Запада" за сутки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Высшее Солёное, Изюмское, Купянск в Харьковской области, Яровая, Дробышево и Волчий Яр в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 122 мм пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
