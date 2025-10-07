https://ria.ru/20251007/zaes-2046857554.html
Электроснабжение Запорожской области планируют восстановить к вечеру
Электроснабжение Запорожской области, нарушенное из-за удара ВСУ, по прогнозу специалистов, должно быть восстановлено к вечеру, сообщает губернатор Запорожской... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
запорожская аэс
запорожская область
евгений балицкий
Электроснабжение Запорожской области планируют восстановить к вечеру
