Электроснабжение Запорожской области планируют восстановить к вечеру
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 07.10.2025 (обновлено: 16:08 07.10.2025)
Электроснабжение Запорожской области планируют восстановить к вечеру
вооруженные силы украины, украина, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской области, нарушенное из-за удара ВСУ, по прогнозу специалистов, должно быть восстановлено к вечеру, сообщает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее во вторник в минэнерго региона сообщили, что электроснабжение после удара ВСУ отсутствует на всей территории Запорожской области, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Прошу проявить терпение, специалисты работают. По прогнозам энергетиков, электроснабжение должно быть восстановлено к вечеру", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
МИД заявил, что НАТО и ЕС поощряют атаки на ядерные объекты
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
