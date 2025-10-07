https://ria.ru/20251007/zaes-2046770029.html
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
Провокационные обстрелы украинскими войсками территории у Запорожской АЭС и Энергодара направлены на эскалацию ситуации и запугивание мирного населения, заявила
2025-10-07
2025-10-07T09:38:00+03:00
2025-10-07T09:40:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Провокационные обстрелы украинскими войсками территории у Запорожской АЭС и Энергодара направлены на эскалацию ситуации и запугивание мирного населения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар
в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ
, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.
"Подобные провокационные обстрелы преследуют единственную цель – создание искусственной угрозы ядерной безопасности. Удар по району пожарной части, объекту, критически важному для реагирования на любые внештатные ситуации, является откровенно террористическим актом. Действия киевского режима и его западных кураторов не имеют никакого военно-тактического смысла и направлены исключительно на эскалацию напряжения и запугивание мирного населения", - сказала Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".