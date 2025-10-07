Рейтинг@Mail.ru
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 07.10.2025 (обновлено: 09:40 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/zaes-2046770029.html
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
Провокационные обстрелы украинскими войсками территории у Запорожской АЭС и Энергодара направлены на эскалацию ситуации и запугивание мирного населения, заявила РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:38:00+03:00
2025-10-07T09:40:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
днепр (река)
европа
запорожская аэс
энергодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d74f572e1354a4eb310b31390a4accd1.jpg
https://ria.ru/20251007/zaes-2046769235.html
https://ria.ru/20251006/krym-2046616532.html
днепр (река)
европа
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/05/1976533910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_22206f1a22acdb5efce6c330afca731f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, днепр (река), европа, запорожская аэс, энергодар
Вооруженные силы Украины, В мире, Днепр (река), Европа, Запорожская АЭС, Энергодар
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС

Яшина: обстрелы ЗАЭС ВСУ направлены на эскалацию и запугивание населения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Провокационные обстрелы украинскими войсками территории у Запорожской АЭС и Энергодара направлены на эскалацию ситуации и запугивание мирного населения, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива
09:29
"Подобные провокационные обстрелы преследуют единственную цель – создание искусственной угрозы ядерной безопасности. Удар по району пожарной части, объекту, критически важному для реагирования на любые внештатные ситуации, является откровенно террористическим актом. Действия киевского режима и его западных кураторов не имеют никакого военно-тактического смысла и направлены исключительно на эскалацию напряжения и запугивание мирного населения", - сказала Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
 
Вооруженные силы УкраиныВ миреДнепр (река)ЕвропаЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала