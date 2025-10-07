https://ria.ru/20251007/zaes-2046769235.html
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива
Обстрел со стороны ВСУ территории пожарной части у Запорожской АЭС не сказался на снабжении топливом резервных источников, от которых сейчас идет... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:29:00+03:00
2025-10-07T09:29:00+03:00
2025-10-07T09:36:00+03:00
энергодар
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ территории пожарной части у Запорожской АЭС не сказался на снабжении топливом резервных источников, от которых сейчас идет энергоснабжение всей станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар
в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ
, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.
"Прямого воздействия на работу станции данный инцидент не оказал. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме. Что касается снабжения топливом для резервных дизельных генераторов, то его запасы на площадке поддерживаются на необходимом уровне. К счастью, угрозы для бесперебойного энергоснабжения станции и ее резервных систем в результате этого обстрела не возникло" , - сказала Яшина.