На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ территории пожарной части у Запорожской АЭС не сказался на снабжении топливом резервных источников, от которых сейчас идет энергоснабжение всей станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Прямого воздействия на работу станции данный инцидент не оказал. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме. Что касается снабжения топливом для резервных дизельных генераторов, то его запасы на площадке поддерживаются на необходимом уровне. К счастью, угрозы для бесперебойного энергоснабжения станции и ее резервных систем в результате этого обстрела не возникло" , - сказала Яшина.