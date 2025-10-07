Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 07.10.2025 (обновлено: 09:36 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/zaes-2046769235.html
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива - РИА Новости, 07.10.2025
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива
Обстрел со стороны ВСУ территории пожарной части у Запорожской АЭС не сказался на снабжении топливом резервных источников, от которых сейчас идет... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T09:29:00+03:00
2025-10-07T09:36:00+03:00
запорожская аэс
энергодар
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_2d7804addba938cdd0974978e218c963.jpg
https://ria.ru/20251006/krym-2046616532.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042251952_132:0:2369:1678_1920x0_80_0_0_40916caa4f5b455e29e3bd07276e7bfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС оценили уровень запасов топлива

Запасов топлива на ЗАЭС достаточно для функционирования генераторов

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Обстрел со стороны ВСУ территории пожарной части у Запорожской АЭС не сказался на снабжении топливом резервных источников, от которых сейчас идет энергоснабжение всей станции, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.
"Прямого воздействия на работу станции данный инцидент не оказал. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объеме. Что касается снабжения топливом для резервных дизельных генераторов, то его запасы на площадке поддерживаются на необходимом уровне. К счастью, угрозы для бесперебойного энергоснабжения станции и ее резервных систем в результате этого обстрела не возникло" , - сказала Яшина.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт напомнил Киеву о третьем законе Ньютона в ситуации вокруг ЗАЭС
Вчера, 13:02
 
Запорожская АЭСЭнергодарВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала