12:54 07.10.2025
Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала на Ямале
Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала на Ямале
САЛЕХАРД, 7 окт – РИА Новости. Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала в День беременных на Ямале, теперь беременным женщинам будут выдавать подарочные наборы "Ямальской маме", сообщает правительство региона.
"В День беременных, 7 октября, в регионе стартовала новая мера поддержки для будущих мам. Их обеспечат комплектами для комфортного пребывания в родильном отделении", - говорится в сообщении.
По данным властей, идею по выдаче набора будущей маме предложила жительница Губкинского Любовь Петовраджи, которая была попутчицей губернатора региона Дмитрия Артюхова в Честном маршруте в 2024 году. Состав набора "Ямальской маме" был утвержден после встречи будущих мам с первым заместителем губернатора Ямала Ириной Новоселовой.
"В наборе 28 предметов для комфортного пребывания в роддоме – от удобной одежды до средств гигиены: всё то, что рекомендовали опытные мамы. До конца года планируем выдать свыше полутора тысяч таких комплектов и надеемся, что с каждым годом их будет требоваться всё больше. Стремимся, чтобы каждая пара чувствовала нашу поддержку в трепетный период ожидания малыша, а Ямал прирастал большими и крепкими семьями", - сообщил Артюхов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства Ямала отметили, что получить комплект смогут и женщины, которые отправляются для родовспоможения в больницы за пределами региона по медицинским показаниям. А сам подарок "Ямальской маме" стал дополнением к коробке "Малышу Ямала".
Молодая семья - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Ямале увеличили финансирование программ по улучшению жилья для семей
29 сентября, 17:19
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмал
 
 
