Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала на Ямале

САЛЕХАРД, 7 окт – РИА Новости. Новая мера поддержки для будущих матерей стартовала в День беременных на Ямале, теперь беременным женщинам будут выдавать подарочные наборы "Ямальской маме", сообщает правительство региона.

"В День беременных, 7 октября, в регионе стартовала новая мера поддержки для будущих мам. Их обеспечат комплектами для комфортного пребывания в родильном отделении", - говорится в сообщении.

По данным властей, идею по выдаче набора будущей маме предложила жительница Губкинского Любовь Петовраджи, которая была попутчицей губернатора региона Дмитрия Артюхова в Честном маршруте в 2024 году. Состав набора "Ямальской маме" был утвержден после встречи будущих мам с первым заместителем губернатора Ямала Ириной Новоселовой.

"В наборе 28 предметов для комфортного пребывания в роддоме – от удобной одежды до средств гигиены: всё то, что рекомендовали опытные мамы. До конца года планируем выдать свыше полутора тысяч таких комплектов и надеемся, что с каждым годом их будет требоваться всё больше. Стремимся, чтобы каждая пара чувствовала нашу поддержку в трепетный период ожидания малыша, а Ямал прирастал большими и крепкими семьями", - сообщил Артюхов в своем Telegram-канале.