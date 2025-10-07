Культурную программу Якутии на выставке десятого ВЭФа признали лучшей

ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Культурную программу Якутии, представленную на выставке "Улица Дальнего Востока" десятого юбилейного Восточного экономического форума, признали лучшей, об этом объявлено на заседании совета ДФО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшем в Якутске под руководством полпреда Президента РФ Юрия Трутнева, объявлены лучшие экспозиции на выставке "Улица Дальнего Востока" ВЭФ.

"Республика Саха (Якутия) отмечена в номинации "Лучшая культурная программа". В павильоне Якутии была представлена комплексная экспозиция, отражающая инвестиционный и туристический потенциал региона, инновационные проекты и уникальное культурное наследие", - рассказали в пресс-службе.

По словам Трутнева, уровень подготовки всех экспозиций в этом году существенно вырос.

"Лучшим павильоном выставки признана экспозиция Республики Бурятия. Хочу поблагодарить главу региона Алексея Самбуевича Цыденова. Проделана большая работа. Он сказал, что исчерпал возможности постоянно побеждать остальные регионы, поэтому просит повысить ему планку. Посоветуемся и, может, так и сделаем", – сказал он.

Наградами отмечены ещё пять регионов. В номинации "Высокие технологии" победили павильоны Камчатки, Хабаровского края и Приморья. Лучшими среди дальневосточных регионов в номинации "Лучшая культурная программа" кроме Якутии стала Чукотка. Накануне Юрий Трутнев наградил Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "ВОИН", победивший в номинации "Лучший отраслевой павильон".

Десятый Восточный экономический форум прошел 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.