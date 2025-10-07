Экс-сотрудник Ростехнадзора получил три года колонии за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Бывший инспектор Дзержинского территориального отдела общепромышленного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора приговорен к 3 годам колонии строгого режима за получение взяток на 15 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что мужчина получил от представителей учебных центров взятки на общую сумму свыше 15 миллионов рублей за ускоренный прием документов и их регистрацию, а также за обеспечение успешного прохождения процедуры проверки знаний норм и правил работы с энергоустановками и аттестацию в области промышленной безопасности.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных функций, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.