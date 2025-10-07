https://ria.ru/20251007/vzyatka-2046806303.html
Экс-сотрудник Ростехнадзора получил три года колонии за взятки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Бывший инспектор Дзержинского территориального отдела общепромышленного надзора Волжско-Окского управления Ростехнадзора приговорен к 3 годам колонии строгого режима за получение взяток на 15 миллионов рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Следствием и судом установлено, что мужчина получил от представителей учебных центров взятки на общую сумму свыше 15 миллионов рублей за ускоренный прием документов и их регистрацию, а также за обеспечение успешного прохождения процедуры проверки знаний норм и правил работы с энергоустановками и аттестацию в области промышленной безопасности.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных функций, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
Экс-инспектор инспектор Ростехнадзора
признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ
). Его противоправные действия были выявлены и пресечены следователями СК
России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУМВД России по Нижегородской области
.