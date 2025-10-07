https://ria.ru/20251007/vzryv-2046741079.html
В Полтаве прогремел взрыв
В Полтаве прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в Полтаве на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.10.2025
В Полтаве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв