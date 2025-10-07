https://ria.ru/20251007/vuchichi-2046834015.html
Вучич обсудит с Россией ситуацию с санкциями США против NIS
Вучич обсудит с Россией ситуацию с санкциями США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что будет обсуждать с РФ ситуацию с санкциями США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS),... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T14:11:00+03:00
экономика
сербия
россия
сша
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
Экономика, Сербия, Россия, США, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии
