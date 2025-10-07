Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/vsu-2046860719.html
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин - РИА Новости, 07.10.2025
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин
Нидерланды профинансируют поставку более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине от компании Milrem Robotics, сообщила сама компания. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:28:00+03:00
2025-10-07T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нидерланды
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946865516_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe4282116ea9499f1d6c5e486dd3779e.jpg
https://ria.ru/20251007/vsu-2046799693.html
украина
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946865516_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b6dc19203f2b1ddbcf7df1fdb7bf7ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин

Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 беспилотных машин THeMIS

CC BY-SA 4.0 / Milrem Robotics / Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS
Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Milrem Robotics /
Беспилотное наземное транспортное средство THeMIS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нидерланды профинансируют поставку более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине от компании Milrem Robotics, сообщила сама компания.
"Milrem Robotics … поставит более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине в качестве пожертвования, финансируемого и координируемого Нидерландами", - говорится в заявлении.
Отмечается, что значительная часть этих машин будет собираться и поставляться в сотрудничестве с VDL Defentec. Поставки будет осуществлять нидерландское подразделение Milrem - Milrem Robotics Netherlands.
В документе также говорится, что Milrem Robotics будет обучать украинских операторов использованию и ремонту этих машин.
В настоящее время у украинских войск есть 15 машин THeMIS, говорится в заявлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ВСУ потеряли более 415 военных в зоне действия "Центра"
12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала