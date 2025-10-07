https://ria.ru/20251007/vsu-2046860719.html
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин
Нидерланды профинансируют поставку более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине от компании Milrem Robotics, сообщила сама компания. РИА Новости, 07.10.2025
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных беспилотных машин
Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 беспилотных машин THeMIS
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Нидерланды профинансируют поставку более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине от компании Milrem Robotics, сообщила сама компания.
"Milrem Robotics … поставит более 150 наземных беспилотных машин THeMIS Украине
в качестве пожертвования, финансируемого и координируемого Нидерландами", - говорится в заявлении.
Отмечается, что значительная часть этих машин будет собираться и поставляться в сотрудничестве с VDL Defentec. Поставки будет осуществлять нидерландское подразделение Milrem - Milrem Robotics Netherlands.
В документе также говорится, что Milrem Robotics будет обучать украинских операторов использованию и ремонту этих машин.
В настоящее время у украинских войск есть 15 машин THeMIS, говорится в заявлении.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.