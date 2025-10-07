https://ria.ru/20251007/vsu-2046854018.html
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ
Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ
Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале
.
"В результате очередного удара со стороны ВСУ
повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области
. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", — говорится в посте.
Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие и пообещало восстановить подачу электричества в максимально короткие сроки.
По словам главы региона Евгения Балицкого, медучреждения работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Он также призвал население проявить терпение и отметил, что полностью электроснабжение могут восстановить в течение часа.
В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин заявил, что отключение электричества не повлияло на безопасность и работоспособность станции.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023 года столицей региона стал Мелитополь.