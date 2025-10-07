В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале

"В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области . Электроснабжение отсутствует на всей территории региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", — говорится в посте.

Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие и пообещало восстановить подачу электричества в максимально короткие сроки.

По словам главы региона Евгения Балицкого, медучреждения работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Он также призвал население проявить терпение и отметил, что полностью электроснабжение могут восстановить в течение часа.

В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин заявил, что отключение электричества не повлияло на безопасность и работоспособность станции.