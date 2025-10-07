Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 07.10.2025 (обновлено: 17:31 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/vsu-2046854018.html
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ - РИА Новости, 07.10.2025
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ
Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T15:08:00+03:00
2025-10-07T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
евгений балицкий
энергодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_0:63:1500:907_1920x0_80_0_0_26bd4142336ec4a056d61697ae6e5e3c.jpg
https://ria.ru/20251005/ukraina-2046454042.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046007571.html
запорожская область
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/55/1551735537_105:0:1396:968_1920x0_80_0_0_b3499f465306b6ad7eb545fec0acdce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия, евгений балицкий, энергодар, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Происшествия, Евгений Балицкий, Энергодар, Россия
В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Вся Запорожская область осталась без электричества после удара ВСУ, сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале.
"В результате очередного удара со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы", — говорится в посте.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом
5 октября, 07:53
Ведомство призвало жителей сохранять спокойствие и пообещало восстановить подачу электричества в максимально короткие сроки.
По словам главы региона Евгения Балицкого, медучреждения работают на резервных источниках питания, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Он также призвал население проявить терпение и отметил, что полностью электроснабжение могут восстановить в течение часа.
В свою очередь, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин заявил, что отключение электричества не повлияло на безопасность и работоспособность станции.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстрелы этой территории. Сейчас под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье, с марта 2023 года столицей региона стал Мелитополь.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин оценил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
2 октября, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ПроисшествияЕвгений БалицкийЭнергодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала