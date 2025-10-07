Новых атак ВСУ после обстрела в понедельник не было, заявили на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Территория у Запорожской АЭС, сама станция и Энергодар в ночь на вторник не подвергалась атакам ВСУ после обстрела пожарной части вечером в понедельник, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ , прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.

"Ночью (в ночь на вторник, 7 октября - ред.) новых атак не было" , - сказала РИА Новости Яшина.

На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.