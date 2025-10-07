https://ria.ru/20251007/vsu-2046771504.html
Новых атак ВСУ после обстрела в понедельник не было, заявили на ЗАЭС
Новых атак ВСУ после обстрела в понедельник не было, заявили на ЗАЭС - РИА Новости, 07.10.2025
Новых атак ВСУ после обстрела в понедельник не было, заявили на ЗАЭС
Территория у Запорожской АЭС, сама станция и Энергодар в ночь на вторник не подвергалась атакам ВСУ после обстрела пожарной части вечером в понедельник, заявила РИА Новости, 07.10.2025
энергодар
днепр (река)
европа
Новых атак ВСУ после обстрела в понедельник не было, заявили на ЗАЭС
Яшина: территория у ЗАЭС не подвергалась обстрелам ВСУ в ночь на вторник
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Территория у Запорожской АЭС, сама станция и Энергодар в ночь на вторник не подвергалась атакам ВСУ после обстрела пожарной части вечером в понедельник, заявила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС и прилегающий к ней город Энергодар
в понедельник вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ
, прилет пришелся на район пожарной части, расположенной всего в 1,2 километра от периметра ЗАЭС, никто не пострадал, сообщили ранее на станции.
"Ночью (в ночь на вторник, 7 октября - ред.) новых атак не было" , - сказала РИА Новости Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".