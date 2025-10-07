https://ria.ru/20251007/vsu-2046759031.html
После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области
Тысяча жителей Белгородской области остаются без света после атак ВСУ, аварийные бригады работают вторую ночь подряд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
белгородский район
