После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 07.10.2025
После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области
После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области
Тысяча жителей Белгородской области остаются без света после атак ВСУ, аварийные бригады работают вторую ночь подряд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2025
После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Тысяча жителей Белгородской области остаются без света после атак ВСУ, аварийные бригады работают вторую ночь подряд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор рассказал о повреждении в энергетике после украинского обстрела Белгорода и Белгородского района 5 октября. В понедельник Гладков сообщал, что около 40 тысяч жителей Белгородской области остались без света.
"Восстановительная работа продолжается после нанесённых врагом ударов вчера и позавчера. Остаётся пока без света одна тысяча человек в четырёх населённых пунктах. Наши аварийные бригады работают уже вторую ночь", - написал Гладков в Telegram-канале.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
