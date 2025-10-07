https://ria.ru/20251007/vsu-2046754277.html
ВСУ потеряли штурмовую группу и танк в районе Алексеевки
ВСУ потеряли штурмовую группу и танк в районе Алексеевки - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ потеряли штурмовую группу и танк в районе Алексеевки
Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ и танк Т-64БВ уничтожены в районе Алексеевки на сумском направлении в результате неудавшейся...
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
вооруженные силы украины
алексеевка
ВСУ потеряли штурмовую группу и танк в районе Алексеевки
Штурмовики 158-й бригады ВСУ и танк Т-64БВ уничтожены в районе Алексеевки