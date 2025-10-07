ВСУ потеряли штурмовую группу и танк в районе Алексеевки

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Штурмовая группа 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ и танк Т-64БВ уничтожены в районе Алексеевки на сумском направлении в результате неудавшейся контратаки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.