МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли до взвода живой силы на Харьковском направлении, уничтожены два пункта дислокации противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Уничтожено до взвода живой силы противника 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и боевая бронемашина. Также уничтожены пункты дислокации 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 1-й отдельной бригады специального назначения в районе Бологовки и Чугуновки", — сказал собеседник агентства.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.