ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 07.10.2025 (обновлено: 06:38 07.10.2025)
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до взвода живой силы на Харьковском направлении, уничтожены два пункта дислокации противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
2025
Новости
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ понесли большие потери на Харьковском направлении

ВСУ потеряли на Харьковском направлении до взвода, уничтожены пункты дислокации

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. ВСУ потеряли до взвода живой силы на Харьковском направлении, уничтожены два пункта дислокации противника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Уничтожено до взвода живой силы противника 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и боевая бронемашина. Также уничтожены пункты дислокации 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 1-й отдельной бригады специального назначения в районе Бологовки и Чугуновки", — сказал собеседник агентства.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин оценил ситуацию на Харьковском направлении. Он отметил, что создание зоны безопасности идет по плану, а освобождение Волчанска — дело времени. Группировка "Запад" забрала почти две трети Купянска, его центр уже находится под контролем российской армии.
Этот город — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. После его освобождения войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
