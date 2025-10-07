https://ria.ru/20251007/vsu-2046750725.html
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские боевики сбрасывали на военных РФ боеприпасы слезоточивого действия, вероятно, для выявления расположения позиций российских подразделений, заявил РИА Новости медик "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Амиго".
"Слезоточивое что-то такое было. Мне приходилось даже давать рекомендации, как применить противохимический пакет по этому поводу. Скорее всего, это было связано с попытками выявить расположение наших позиций: эти вещества заставляют людей перемещаться, и ради этого это делалось", - отметил "Амиго".
По его словам, на вооружении у противника также встречались ручные гранаты, снаряженные газом слезоточивого действия.
"Они попадали к нам в руки. Возможно, подобные боеприпасы также применяются с беспилотников", - добавил медик.