Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/vsu-2046750725.html
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами
Украинские боевики сбрасывали на военных РФ боеприпасы слезоточивого действия, вероятно, для выявления расположения позиций российских подразделений, заявил РИА РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T05:22:00+03:00
2025-10-07T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20251007/naemniki-2046745467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами

ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России с БПЛА снаряды со слезоточивыми веществами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 окт - РИА Новости. Украинские боевики сбрасывали на военных РФ боеприпасы слезоточивого действия, вероятно, для выявления расположения позиций российских подразделений, заявил РИА Новости медик "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным "Амиго".
"Слезоточивое что-то такое было. Мне приходилось даже давать рекомендации, как применить противохимический пакет по этому поводу. Скорее всего, это было связано с попытками выявить расположение наших позиций: эти вещества заставляют людей перемещаться, и ради этого это делалось", - отметил "Амиго".
По его словам, на вооружении у противника также встречались ручные гранаты, снаряженные газом слезоточивого действия.
"Они попадали к нам в руки. Возможно, подобные боеприпасы также применяются с беспилотников", - добавил медик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Боец рассказал, зачем польские наемники ВСУ употребляют наркотики
03:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала