ВСУ сбрасывали на бойцов ВС России снаряды со слезоточивыми веществами

"Слезоточивое что-то такое было. Мне приходилось даже давать рекомендации, как применить противохимический пакет по этому поводу. Скорее всего, это было связано с попытками выявить расположение наших позиций: эти вещества заставляют людей перемещаться, и ради этого это делалось", - отметил "Амиго".