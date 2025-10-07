https://ria.ru/20251007/vsu-2046739741.html
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
2025-10-07T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пять легковых автомобилей повреждены в результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков
заявил, что в понедельник были сбиты несколько ракет над Белгородом
и Белгородским районом
.
"Уточненная информация о последствиях обстрела города Белгород и Белгородского района. В городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений, сотрудниками МЧС
пожар оперативно потушен. Кроме того, в результате падения осколков от сбитых ракет в разных частях Белгорода посечены пять легковых автомобилей, в Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража", - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
Кроме того, село Стрелецкое Белгородского района было дважды атаковано БПЛА, от удара одного из них загорелась сухая трава, возгорание было ликвидировано, в результате еще одной атаки посечена осколками "Газель", добавил Гладков. Также различные повреждения зафиксированы в трех частных домах: выбиты окна, и повреждены входные группы, уточнил губернатор.
Гладков отметил, что в селе Мощеное Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, повреждены кузов и остекление, рядом в доме выбиты окна.
"Информация о последствиях уточняется", - заключил глава региона.
На всей территории Белгородской области
с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.