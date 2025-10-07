Рейтинг@Mail.ru
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:40 07.10.2025
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области - РИА Новости, 07.10.2025
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области
Пять легковых автомобилей повреждены в результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.10.2025
Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области

Гладков: упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пять легковых автомобилей повреждены в результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков заявил, что в понедельник были сбиты несколько ракет над Белгородом и Белгородским районом.
"Уточненная информация о последствиях обстрела города Белгород и Белгородского района. В городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений, сотрудниками МЧС пожар оперативно потушен. Кроме того, в результате падения осколков от сбитых ракет в разных частях Белгорода посечены пять легковых автомобилей, в Белгородском районе в селе Таврово пробита крыша гаража", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Кроме того, село Стрелецкое Белгородского района было дважды атаковано БПЛА, от удара одного из них загорелась сухая трава, возгорание было ликвидировано, в результате еще одной атаки посечена осколками "Газель", добавил Гладков. Также различные повреждения зафиксированы в трех частных домах: выбиты окна, и повреждены входные группы, уточнил губернатор.
Гладков отметил, что в селе Мощеное Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, повреждены кузов и остекление, рядом в доме выбиты окна.
"Информация о последствиях уточняется", - заключил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
