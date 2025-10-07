Упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области

Кроме того, село Стрелецкое Белгородского района было дважды атаковано БПЛА, от удара одного из них загорелась сухая трава, возгорание было ликвидировано, в результате еще одной атаки посечена осколками "Газель", добавил Гладков. Также различные повреждения зафиксированы в трех частных домах: выбиты окна, и повреждены входные группы, уточнил губернатор.