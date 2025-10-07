https://ria.ru/20251007/vstrecha-2046817454.html
В Кремле напомнили о единственной встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о единственной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 году. РИА Новости, 07.10.2025
