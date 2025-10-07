Рейтинг@Mail.ru
В Кремле напомнили о единственной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
13:17 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/vstrecha-2046817454.html
В Кремле напомнили о единственной встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о единственной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 году. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:17:00+03:00
2025-10-07T13:17:00+03:00
в мире
париж
россия
франция
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире, париж, россия, франция, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Париж, Россия, Франция, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Песков напомнил о встрече Путина и Зеленского в 2019 году

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о единственной встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в 2019 году.
"Они виделись в Париже - в Париже была встреча, но это была не двусторонняя встреча тогда", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
4 октября, 09:09
Он подчеркнул, что Путин и Зеленский "общались кратко на полях этой многосторонней встречи в Париже", это был "нормандский формат".
"Но мне неизвестно ни о каких других планах", - заключил Песков.
Путин и Зеленский виделись в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда же Путин провел и двусторонние встречи - с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского
13:00
 
