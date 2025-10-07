Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/vstrecha-2046813266.html
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:00:00+03:00
2025-10-07T13:00:00+03:00
в мире
владимир путин
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251004/putin-2046326860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, владимир зеленский
В мире, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского

Пескову не известно о якобы планировавшейся в 2022 г встрече Путина и Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.
"Мне, честно говоря, неизвестно о том, что планировалась встреча", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
* включен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после выступления Путина
4 октября, 09:09
 
В миреВладимир ПутинРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала