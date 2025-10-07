Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.

"Мне, честно говоря, неизвестно о том, что планировалась встреча", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.