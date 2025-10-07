https://ria.ru/20251007/vstrecha-2046813266.html
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
Песков прокомментировал информацию о встрече Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ
Пескову не известно о якобы планировавшейся в 2022 г встрече Путина и Зеленского
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече главы РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Путина и Зеленского.
"Мне, честно говоря, неизвестно о том, что планировалась встреча", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
* включен в РФ в перечень террористов и экстремистов