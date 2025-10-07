https://ria.ru/20251007/vs-2046799100.html
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сводке военного ведомства.