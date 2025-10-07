Рейтинг@Mail.ru
03:19 07.10.2025
Врач назвал позы для облегчения боли в спине
Врач назвал позы для облегчения боли в спине

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Боль в спине помогают облегчить позы, в которых расслабляется поясница, например, лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Часто боль в спине свидетельствует о неврологических заболеваниях. Облегчают состояние позы с расслаблением поясницы - лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями", — сказал Мартынов.
Здоровье - ОбществоВладимир МартыновКоронавирус COVID-19
 
 
