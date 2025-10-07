Врач назвал позы для облегчения боли в спине

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Боль в спине помогают облегчить позы, в которых расслабляется поясница, например, лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.