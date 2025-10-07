https://ria.ru/20251007/vrach-2046745619.html
Врач назвал позы для облегчения боли в спине
Боль в спине помогают облегчить позы, в которых расслабляется поясница, например, лежа на боку с подушкой между коленями или на спине с валиком под коленями,... РИА Новости, 07.10.2025
Врач Мартынов: боль в спине облегчают позы с расслаблением поясницы