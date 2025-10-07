https://ria.ru/20251007/vostok-2046798838.html
ВС России освободили Нововасилевское в Запорожской области
ВС России освободили Нововасилевское в Запорожской области
ВС России освободили Нововасилевское в Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Нововасилевское Запорожской области
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области
Видео об освобождении Нововасилевского в Запорожской области публикует Минобороны России. "В ходе наступательных действий воины-приморцы освободили населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, взяв под контроль участок местности более 4 квадратных километров по правому берегу реки Янчур", - сообщили в военном ведомстве.
ВС России освободили Нововасилевское в Запорожской области
Войска "Востока" освободили Нововасилевское в Запорожской области