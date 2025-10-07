https://ria.ru/20251007/vopros-2046692250.html

"Вопрос времени". Русским в Эстонии установили новый дедлайн

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Противостояние официального Таллина с русскоязычным населением вышло на финишную прямую: скандальный закон о запрете местной православной церкви поступил на рассмотрение в суд. Президент считает его антиконституционным, парламент настаивает на обратном. В случае принятия документа сотни тысяч человек лишатся одного из фундаментальных прав."Широкий и нечеткий"Президент Эстонии Алар Карис подал иск в Государственный суд. Предмет спора — недавно принятый закон о церквях. Глава государства уверен, что документ противоречит как минимум трем статьям конституции, а также жестко ограничивает принцип свободы объединений и вероисповедания.Новая юридическая норма предполагает: если религиозная организация управляется иностранным лицом и представляет угрозу национальной безопасности, ее следует запретить. Причем не только на юридическом, но и на доктринальном уровне."Такой широкий и нечеткий запрет не является необходимым. Законодатель достиг бы целей и в том случае, если бы запрет был более ясным, и эстонские религиозные объединения были обязаны разрывать только такие внешние связи, которые более конкретно связаны с угрозой", — цитирует президента телерадиокомпания ERR.В данном случае, продолжает он, достаточно было бы обрубить административные и экономические связи, а вот вмешиваться в вероучение не требуется. В противном случае "аналогичный запрет может быть установлен и для других объединений, включая политические партии".Новая норма в первую очередь касается Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ). А точнее, ее канонической связи с Московским патриархатом. Именно это после февраля 2022-го стало костью в горле властей.Отделения ЭПХЦ от духовного центра, согласно последнему соцопросу, требуют более половины граждан (58 процентов). Но есть нюанс: из них львиная доля — эстонцы. Среди представителей других национальностей картина диаметрально противоположная. При этом важно учитывать, что в республике проживают около 300 тысяч русских. Даже с учетом миграции последнего года это по-прежнему крупнейшее национальное меньшинство.Так что осторожность Алара Кариса вполне оправданна.Безопасность превыше всегоА вот парламентарии, напротив, торопят события. Новую версию закона о церквях они приняли в окончательном чтении 17 сентября. До этого документ дважды прошел президентское вето и побывал в конституционной комиссии рийгикогу (эстонского парламента).Там, к слову, никаких противоречий основному закону страны не увидели. Напротив, нашли его предельно "ясным и однозначным"."Учитывая изменившуюся ситуацию в мире и принимая во внимание, где расположена Эстония и под каким влиянием мы находились в последние годы, у нас нет другого выбора. <…> В данном случае наши соображения национальной безопасности значительно перевешивают право людей, например, под предлогом свободы вероисповедания делать что угодно", — заявил в августе телерадиокомпании ERR председатель комиссии Андо Кивиберг.Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, комментируя РИА Новости это заявление, отметил: оно равносильно запрету на паломничество в Мекку для мусульман."Это же абсолютно похожая ситуация в данном контексте, — почеркнул он. — Сегодня в Эстонии запретят православную церковь, завтра по-другому скажут верить католикам, а послезавтра скажут остановить связи с Саудовской Аравией мусульманам".Что же до широкого юридического толкования, пояснил Кивиберг, "мы не хотим, чтобы <…> какая-то радикальная религиозная организация, действующая в Эстонии, получала <…> от своего духовного лидера указания побивать неверных камнями или <…> что-то подобное"."Это — инородное тело"Некоторые политики пошли еще дальше и собираются перейти к мерам материального воздействия. Так, представители Свободной партии Эстонии, которая на последних выборах не смогла пройти в рийгикогу, предложили демонтировать православный собор Александра Невского в центре Таллина."Это здание олицетворяет не христианскую любовь к ближнему, а террор как имперской, так и красной империи, депортацию целых народов, а также избиение эстонских школьников в наказание за общение на эстонском языке в школе. <…> Это здание — инородное тело", — говорится в программе политического объединения.У Свободной партии Эстонии было от чего отталкиваться. Несколько месяцев назад мэрия столицы досрочно разорвала с ЭПХЦ договор аренды здания, где с XIX века располагается церковная канцелярия. Суд признал решение законным. Так что вектор определен.Все карты битыА вот сам тон задало республиканское Министерство внутренних дел. Сперва ведомство потребовало от Эстонской церкви осудить российскую спецоперацию на Украине. Но та якобы сделала это недостаточно убедительно. Тогда в январе 2024-го главе ЭПХЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство — по причине "агрессивной политики России".В мае того же года тогдашний министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил законодательно признать РПЦ экстремистской организацией. Разумеется, ярлык повесили бы и на ЭПХЦ как зарубежный филиал Московского патриархата.Эстонская церковь же с самого начала конфликта старалась идти по пути диалога. И в этом стремлении зачастую действовала себе в убыток. Во-первых, убрала из устава все, что хоть сколько-нибудь напоминает о связях с Москвой. Не помогло: канцлер МВД Тармо Мийлитса заметил, что осталась ссылка на томос 1993-го — грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭХПЦ стала самоуправляемой.Во-вторых, изменила название, добавив слово "апостольская". И снова неудача: в Эстонии уже действует апостольская церковь (ЭАПЦ) — она подчиняется Константинополю. Тот факт, что последняя была создана не совсем легитимным путем, чиновников не смутил.Формы и срокиНо даже после такого давления духовенство по-прежнему настаивает на том, чтобы сесть за стол переговоров."Когда речь идет о решениях, затрагивающих значительную часть общества, до их поступления в рийгикогу в виде проектов необходимо <…> проводить обстоятельные обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. <…> К сожалению, многие важные решения зачастую принимаются <…> без учета возможных последствий и рисков. Так было и с проектом поправок к Закону о церквях. <…> Почти год наш вопрос решался без нашего участия. <…> Дебаты в рийгикогу <…> показали, что власти — за редким исключением — не желают прислушиваться к нашей Церкви. <…> Мы молимся о том, чтобы <…> восторжествовали мудрость и справедливость, а диалог сменил конфронтацию", — заявил в последнем обращении викарий Таллинской епархии епископ Даниил (Леписк).По мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, в сложившейся ситуации уже мало что изменится. Позиция власти очевидна, и меняться в лучшую сторону она не будет."Что касается закона о церквях, суд может принять его полностью или частично (признать неконституционными отдельные положения). Но вне зависимости от этого политический и общественный курс на отделение ЭПХЦ от Московского патриархата остается. И факторов, могущих его изменить, пока не видно", — поясняет эксперт.В случае частичного признания закона или если его сочтут неконституционным, продолжает он, решение судьбы Эстонской церкви перейдет в плоскость форм и сроков. Иными словами, чиновники найдут другие способы воздействия на "нежелательную" религиозную организацию. А вот когда это произойдет, пока сказать трудно. Суд еще не вынес вердикт. Но даже после него последнее слово все равно останется за правовой комиссией рийгикогу.

