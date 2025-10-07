Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 07.10.2025 (обновлено: 19:27 07.10.2025)
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер - РИА Новости, 07.10.2025
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
Волонтёр Движения Первых и штаба #МЫВМЕСТЕ погиб в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, подтвердили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
сватово
украина
луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины, Украина
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер

В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю погиб волонтер Движения Первых

Волонтёр Илья Беляев
Волонтёр Илья Беляев
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Волонтёр Илья Беляев . Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 окт – РИА Новости. Волонтёр Движения Первых и штаба #МЫВМЕСТЕ погиб в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, подтвердили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в понедельник Минздрав республики заявил о гибели мужчины и ранение второго при ударе украинского БПЛА по гражданскому автомобилю в Сватово.
«
"Действительно, информация о гибели волонтёра Ильи Беляева подтвердилась", - прокомментировали в правительстве.
Автомобиль скорой помощи
В ЛНР умер волонтер, пострадавший при атаке беспилотника ВСУ
13 сентября, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСватовоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
