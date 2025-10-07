https://ria.ru/20251007/volonter-2046925979.html
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер - РИА Новости, 07.10.2025
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
Волонтёр Движения Первых и штаба #МЫВМЕСТЕ погиб в ЛНР в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, подтвердили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:12:00+03:00
2025-10-07T19:12:00+03:00
2025-10-07T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
сватово
украина
В ЛНР при ударе дрона погиб волонтер
В ЛНР при ударе дрона ВСУ по автомобилю погиб волонтер Движения Первых