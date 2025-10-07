Рейтинг@Mail.ru
Американские военные обеспокоены политизацией армии, заявил экс-депутат
07.10.2025
17:48 07.10.2025
Американские военные обеспокоены политизацией армии, заявил экс-депутат
Американские военные обеспокоены политизацией армии, заявил экс-депутат
2025
Американские военные обеспокоены политизацией армии, заявил экс-депутат

Фриман: военные в США больше обеспокоены политизацией службы, чем шатдауном

Американские военные и сотрудники Национальной гвардии
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Большинство военнослужащих США уверены, что шатдаун не окажет долгосрочного влияния на их зарплаты, однако выражают тревогу из-за растущей политизации армии и опасаются, что им придется выполнять "внутренние задачи с политическим подтекстом", заявил РИА Новости отставной дипломат и бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.
"Военнослужащие в США в большинстве своем уверены, что пропущенные зарплаты будут возмещены. Но многие офицеры сейчас беспокоятся о том, что они могут столкнуться с незаконными приказами или оказаться в ситуации, когда им придется выполнять политически мотивированные задачи по обеспечению внутренней безопасности, а не защищать конституцию и интересы США за рубежом", - сказал Фриман в беседе с агентством.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Шатдаун в США сорвал переговоры по тарифам с Индонезией, заявил министр
11:52
Он отметил, что американские военные не проявляют энтузиазма в отношении "политизации армии", которую, по его словам, продвигает президент США Дональд Трамп. Он добавил, что происходящее всё больше напоминает "переход к режиму военного положения".
"Я не считаю шатдаун проблемой, особо затрагивающей военных. С другой стороны, он является показателем того, насколько дисфункциональной и разлагающейся является сейчас американская республика", - добавил бывший американский дипломат.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 6 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп рассказал о переговорах с демократами о прекращении шатдауна
Вчера, 23:31
 
