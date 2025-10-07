https://ria.ru/20251007/vodka-2046762835.html
В России за полгода снизилось производство водки
В России за полгода снизилось производство водки - РИА Новости, 07.10.2025
В России за полгода снизилось производство водки
Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров, при этом выпуск ликеро-водочных... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T08:51:00+03:00
2025-10-07T08:51:00+03:00
2025-10-07T08:51:00+03:00
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813077733_0:139:2850:1742_1920x0_80_0_0_2aafc548072416d340b0edbd4804cfe5.jpg
https://ria.ru/20251007/rossijane-2046760507.html
https://ria.ru/20251007/regiony-2046761935.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813077733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9ac5eb0a40f86b0e95dd729d07233c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России за полгода снизилось производство водки
В России за полгода производство водки снизилось на 6% в годовом выражении
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Производство водки в России за январь-сентябрь 2025 года снизилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 миллиона декалитров, при этом выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 9,4% и составил 13,403 миллиона декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что коньяков за девять месяцев произвели на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 5,706 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% было выпущено на 4,2% меньше - 78,437 миллиона декалитров.
Выпуск слабоалкогольной продукции, в том числе готовых коктейлей, упал на 87,8%, до 1,131 миллиона декалитров.
По данным службы, вина виноградного произвели на 11,6% больше - 26,783 миллиона декалитров. Выпуск игристых вин вырос на 9,6%, до 12,222 миллиона декалитров. Ликерных вин было произведено на 9,6% больше - 981,5 тысячи декалитров.
Всего алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в январе-сентябре 2025 года было выпущено на 9,1% меньше в годовом выражении - 120,782 миллиона декалитров.