Во Владимирской области ищут людей, осквернивших могилы участников СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 окт – РИА Новости. Проверку публикаций в соцсетях об актах вандализма на могилах участников СВО проводят во Владимирской области, сообщает СУСК РФ по региону.
В группе "Вязники – наш город" в соцсети "ВКонтакте" опубликована информация о вандализме на Никологорском кладбище в Вязниковском районе. По словам автора публикации, родные захороненного там бойца "испытали шок", приехав навестить его могилу: захоронение изуродовано, "словно на нем устраивали пляски", венки разбросаны, флаг вырван, фотография и лампадка разбиты и выброшены. Автор отмечает, что подобное произошло не с одной могилой участника СВ и что это не первые акты вандализма на кладбище.
"По данному факту следственными органами СК России по Владимирской области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения)", - сообщает СУСК.
Отмечается, что глава СК дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области доложить о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах.