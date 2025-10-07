https://ria.ru/20251007/video-2046778814.html
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
ФСБ России опубликовала видео задержания жителя Подольска, призывавшего наносить удары по Москве. РИА Новости, 07.10.2025
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву
Силовики задержали жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву, возбуждено дело.
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
