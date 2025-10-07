Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
10:29 07.10.2025 (обновлено: 10:42 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/video-2046778814.html
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
2025-10-07T10:29:00+03:00
2025-10-07T10:42:00+03:00
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву
Силовики задержали жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву, возбуждено дело.
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания жителя Подольска, призывавшего наносить удары по Москве.
ФСБ ранее сообщила, что арестован житель Подольска, в проукраинских чатах призывавший ВСУ бомбить гражданскую инфраструктуру Москвы и уничтожать предприятия оборонно-промышленного комплекса.
На видео показано, как оперативники задерживают выгуливавшего собачку мужчину и уводят его в служебную машину, при этом он пытается убедить силовиков, что те его "с кем-то спутали".
Также на кадрах задержанный в кабинете следователя читает с бумаги свои призывы, написанные с многочисленными орфографическими ошибками.
Заголовок открываемого материала