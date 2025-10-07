ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания жителя Подольска, призывавшего наносить удары по Москве.

На видео показано, как оперативники задерживают выгуливавшего собачку мужчину и уводят его в служебную машину, при этом он пытается убедить силовиков, что те его "с кем-то спутали".