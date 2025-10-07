Рейтинг@Mail.ru
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/veksel-2046924683.html
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов - РИА Новости, 07.10.2025
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
"А7" выпустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен A7A5 - цифровая валюта, привязанная к рублю в соотношении 1:1 и обеспеченная банковскими... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T19:04:00+03:00
2025-10-07T19:04:00+03:00
компания «а7»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046924233_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0b18b4b79497c437f034b11a9b70d0d3.jpg
https://ria.ru/20250911/kursk-2041273373.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046924233_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7b1fa43a85d8eb81955c090436471b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
компания «а7»
Компания «А7»
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов

"А7" выпустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен A7A5

© Фото : предоставлено пресс-службой А7"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
А7 представила цифровой вексель для международных расчетов - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой А7
"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "А7" выпустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен A7A5 - цифровая валюта, привязанная к рублю в соотношении 1:1 и обеспеченная банковскими депозитами.
Как сообщили в пресс-службе "А7", возможности цифрового векселя включают валютный обмен по всему миру. Средства можно обменивать на популярные криптовалюты, использовать банковские карты для покупок за границей, а также работать с криптоплатформами. Вексель можно передать другому лицу, предоставив новому владельцу полное право распоряжаться им.
Каждый цифровой вексель оснащен современными средствами защиты: ультрафиолетовыми метками, специальными волокнами и QR-кодом для быстрой проверки подлинности.
Курск - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Компания А7 построит парк развлечений в Курске
11 сентября, 18:08
 
Компания «А7»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала