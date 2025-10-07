"А7" представила цифровой вексель для международных расчетов

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. "А7" выпустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен A7A5 - цифровая валюта, привязанная к рублю в соотношении 1:1 и обеспеченная банковскими депозитами.

Как сообщили в пресс-службе "А7", возможности цифрового векселя включают валютный обмен по всему миру. Средства можно обменивать на популярные криптовалюты, использовать банковские карты для покупок за границей, а также работать с криптоплатформами. Вексель можно передать другому лицу, предоставив новому владельцу полное право распоряжаться им.