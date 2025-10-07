Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха - РИА Новости, 07.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 07.10.2025
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха
Киевский режим оставил Чернигов без противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.10.2025
2025
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киевский режим оставил Чернигов без противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После недавнего "блэкаута" в Чернигове и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области представляет из себя "проходной двор", - сказал собеседник агентства.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Источник: украинцы винят командование в последствиях удара по Гончаровскому
25 сентября, 21:17
"Куда делись все подразделения ПВО - вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому", - добавил он.
По его словам, вероятнее всего, подразделения ПВО до этого все же были сформированы. "Чиновники отчитались об этом и благополучно о них забыли. С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела", - указал собеседник агентства.
Компания "Черниговоблэнерго" 4 октября сообщила о поражении сразу нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей, в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
До этого, 2 октября, компания сообщила, что дополнительные отключения света вводят в Черниговской области из-за ухудшения ситуации в энергосистеме.
Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия были уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек.
