Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха

Компания "Черниговоблэнерго" 4 октября сообщила о поражении сразу нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей, в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

До этого, 2 октября, компания сообщила, что дополнительные отключения света вводят в Черниговской области из-за ухудшения ситуации в энергосистеме.

Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия были уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек.