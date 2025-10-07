https://ria.ru/20251007/ukraina-2046957682.html
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха - РИА Новости, 07.10.2025
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха
Киевский режим оставил Чернигов без противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:52:00+03:00
2025-10-07T23:52:00+03:00
2025-10-07T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
чернигов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20250925/ukraina-2044433838.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
чернигов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, чернигов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киевский режим оставил Чернигов без прикрытия с воздуха
ВСУ оставили Чернигов без ПВО после удара по полигону Гончаровский
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Киевский режим оставил Чернигов без противовоздушной обороны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"После недавнего "блэкаута" в Чернигове
и удара по полигону Гончаровский выяснилось, что небо Черниговской области
представляет из себя "проходной двор", - сказал собеседник агентства.
«
"Куда делись все подразделения ПВО - вопрос отдельный, но факт остается фактом: прикрывать Чернигов некому", - добавил он.
По его словам, вероятнее всего, подразделения ПВО до этого все же были сформированы. "Чиновники отчитались об этом и благополучно о них забыли. С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ
личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела", - указал собеседник агентства.
Компания "Черниговоблэнерго" 4 октября сообщила о поражении сразу нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области, аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей, в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
До этого, 2 октября, компания сообщила, что дополнительные отключения света вводят в Черниговской области из-за ухудшения ситуации в энергосистеме.
Ранее в российских силовых структурах сообщили о том, что подземный штаб украинского полигона Гончаровский в Черниговской области, а также располагавшиеся там ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия были уничтожены, потери ВСУ составили до 300 человек.