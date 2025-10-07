На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, однако скорее всего их в дальнейшем переведут в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО. Поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет", - сказал собеседник агентства.

При этом обязательным условием является подписание контракта с ВСУ , нацгвардией, государственной погранслужбой и другими силовыми структурами.

Представитель силовых структур добавил, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев. Он предположил, что подразделения ПВО до этого все же были сформированы.