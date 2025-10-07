Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин - РИА Новости, 07.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 07.10.2025
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин - РИА Новости, 07.10.2025
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
На Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин

На Украине предлагают женщинам до 60 лет служить в ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, однако скорее всего их в дальнейшем переведут в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО. Поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет", - сказал собеседник агентства.
При этом обязательным условием является подписание контракта с ВСУ, нацгвардией, государственной погранслужбой и другими силовыми структурами.
Представитель силовых структур добавил, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев. Он предположил, что подразделения ПВО до этого все же были сформированы.
"С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ, личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела. Ждет ли такая участь новобранцев? Конечно же ждет! Такой возрастной промежуток и пункт с обязательным подписанием контракта на это и рассчитан", - сказал он.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Российская группировка войск "Запад" завершает разгром ВСУ в Купянске
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
