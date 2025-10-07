https://ria.ru/20251007/ukraina-2046957513.html
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин - РИА Новости, 07.10.2025
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
На Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T23:51:00+03:00
2025-10-07T23:51:00+03:00
2025-10-07T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251007/svo-2046956642.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине начали формировать мобильные группы ПВО из женщин
На Украине предлагают женщинам до 60 лет служить в ПВО
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. На Украине Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала формировать мобильные группы ПВО, предлагая служить мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, однако скорее всего их в дальнейшем переведут в пехоту, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Черниговская областная военная администрация в спешном порядке начала вновь формировать мобильные группы ПВО. Поступить на службу предлагают мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет", - сказал собеседник агентства.
При этом обязательным условием является подписание контракта с ВСУ
, нацгвардией, государственной погранслужбой и другими силовыми структурами.
Представитель силовых структур добавил, что ВСУ испытывают проблемы с набором добровольцев. Он предположил, что подразделения ПВО до этого все же были сформированы.
"С каждым этапом ухудшения обстановки на фронте для ВСУ, личный состав постепенно переводили в пехоту, а их места не замещались и никому не было до этого дела. Ждет ли такая участь новобранцев? Конечно же ждет! Такой возрастной промежуток и пункт с обязательным подписанием контракта на это и рассчитан", - сказал он.