Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

«

"Предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось. По словам свидетелей, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в публикации на сайте полиции Киевской области.