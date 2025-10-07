Рейтинг@Mail.ru
Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 07.10.2025
Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный
Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный - РИА Новости, 07.10.2025
Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный
Мобилизованный скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом, сообщило управление полиции Киевской области. РИА Новости, 07.10.2025
Под Киевом во время прохождения медкомиссии умер мобилизованный

Мобилизованный умер во время прохождения медкомиссии в Борисполе под Киевом

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мобилизованный скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии в Борисполе под Киевом, сообщило управление полиции Киевской области.
«

"Предварительно установлено, что на территории больницы внезапно упал и получил телесные повреждения 43-летний мужчина. Медики оперативно оказали первичную помощь, однако спасти его жизнь не удалось. По словам свидетелей, мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии", - говорится в публикации на сайте полиции Киевской области.

Уточняется, что инцидент произошел в Борисполе 6 октября. Следователи завели дело по статье об убийстве по неосторожности. Деталей об обстоятельствах инцидента не приводится.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
