Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов, заявил украинец Василий Ветрянкин, который, имея проблемы со здоровьем, уже месяц находится в Черкасском военкомате.
Мужчина утверждает, что его просто похитили и признали пригодным к службе в ВСУ без прохождения медкомиссии.
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
26 августа, 06:44
«
"Меня начали возить в разные (воинские – ред.) части по Украине, чтобы "пристроить", но так как имею определенные проблемы со здоровьем, в большинстве случаев меня не брали, но в двух случаях уже готовы были оформить в часть. Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес! Написаны заявления в полицию и прокуратуру, но на сегодняшний день это не дало никаких результатов", - приводит слова Ветрянкина украинское издание "Страна.ua".
Как утверждает мужчина, в военкомате вместе с ним "много больных людей, которым отказываются передавать необходимые лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов, бомжей".
"Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным", - добавил мобилизованный.
В ноябре 2024 года "Страна".ua со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.
В Раде рассказали о квотах по отлову призывников
30 мая, 22:03
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину
1 августа, 09:45