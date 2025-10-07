Рейтинг@Mail.ru
Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 07.10.2025
Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей
Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей - РИА Новости, 07.10.2025
Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей
На Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов, заявил украинец Василий Ветрянкин, который, имея проблемы со здоровьем, уже месяц... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
страна.ua
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и бомжей

Украинец рассказал, что в военкоматы забирают больных туберкулезом и наркоманов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов, заявил украинец Василий Ветрянкин, который, имея проблемы со здоровьем, уже месяц находится в Черкасском военкомате.
Мужчина утверждает, что его просто похитили и признали пригодным к службе в ВСУ без прохождения медкомиссии.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза
26 августа, 06:44
«

"Меня начали возить в разные (воинские – ред.) части по Украине, чтобы "пристроить", но так как имею определенные проблемы со здоровьем, в большинстве случаев меня не брали, но в двух случаях уже готовы были оформить в часть. Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес! Написаны заявления в полицию и прокуратуру, но на сегодняшний день это не дало никаких результатов", - приводит слова Ветрянкина украинское издание "Страна.ua".

Как утверждает мужчина, в военкомате вместе с ним "много больных людей, которым отказываются передавать необходимые лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов, бомжей".
"Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным", - добавил мобилизованный.
В ноябре 2024 года "Страна".ua со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.
Сотрудники ТЦК Украины заталкивают мужчину в автобус. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Раде рассказали о квотах по отлову призывников
30 мая, 22:03
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Украине сотрудники военкомата избили 65-летнего мужчину
1 августа, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
