МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. На Украине в военкоматы забирают даже больных туберкулезом и наркоманов, заявил украинец Василий Ветрянкин, который, имея проблемы со здоровьем, уже месяц находится в Черкасском военкомате.

Мужчина утверждает, что его просто похитили и признали пригодным к службе в ВСУ без прохождения медкомиссии.

« "Меня начали возить в разные (воинские – ред.) части по Украине, чтобы "пристроить", но так как имею определенные проблемы со здоровьем, в большинстве случаев меня не брали, но в двух случаях уже готовы были оформить в часть. Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес! Написаны заявления в полицию и прокуратуру, но на сегодняшний день это не дало никаких результатов", - приводит слова Ветрянкина украинское издание "Страна.ua".

Как утверждает мужчина, в военкомате вместе с ним "много больных людей, которым отказываются передавать необходимые лекарства, привозят больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов, бомжей".

"Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным", - добавил мобилизованный.

В ноябре 2024 года "Страна".ua со ссылкой на источник в генштабе ВСУ сообщало, что 45% военнообязанных с ограниченной годностью к службе в ВСУ после повторного прохождения медкомиссии были признаны годными.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.