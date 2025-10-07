"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа все больше осознает свое проигрышное положение по украинскому вопросу и невозможность игнорировать внутренние проблемы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя призыв лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен распустить парламент Франции.
В понедельник Марин Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню. Ле Пен также приветствовала решение Лекорню об отставке, которое она назвала "проявлением мудрости". По мнению политика, мудрой была бы и отставка президента Макрона.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.