"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 07.10.2025 (обновлено: 19:42 07.10.2025)
"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости
"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости - РИА Новости, 07.10.2025
"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости
Европа все больше осознает свое проигрышное положение по украинскому вопросу и невозможность игнорировать внутренние проблемы, заявил ирландский журналист Чей... РИА Новости, 07.10.2025
"По всей Европе". Журналист сообщил Украине плохие новости

Боуз: Европе становится очевидна реальность проигрышной войны на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Европа все больше осознает свое проигрышное положение по украинскому вопросу и невозможность игнорировать внутренние проблемы, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя призыв лидера фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен распустить парламент Франции.
"По всей Европе становится очевидна реальность катастрофической поддержки проигрышной прокси-войны на Украине и отрицания внутренних реалий", — написал он.
В понедельник Марин Ле Пен призвала президента Франции Эммануэля Макрона распустить парламент на фоне отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню. Ле Пен также приветствовала решение Лекорню об отставке, которое она назвала "проявлением мудрости". По мнению политика, мудрой была бы и отставка президента Макрона.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что Макрон "возьмет на себя ответственность" в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать правительство. Сам французский лидер в конце августа вновь заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.
Отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. Сам ушедший в отставку премьер проработал на своей должности меньше остальных глав кабминов пятой французской республики.
С момента переизбрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЕвропаЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюМарин Ле Пен
 
 
