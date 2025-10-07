СМИ: в Эстонии выросло число украинцев, получающих меры защиты

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Эстонии заметили, что за последние 10 месяцев выросло число граждан Украины мобилизационного возраста, получающих меры защиты на эстонской территории, при том что доля украинских женщин-беженцев и детей в стране снизилась, сообщает портал Delfi.
"Депутаты Рийгикогу (эстонского парламента - ред.) Лео Куннас и Яак Валге недавно обратились к министру внутренних дел. Они написали о том, как в Эстонии со временем увеличилось число украинских мужчин призывного возраста, получивших временную или международную защиту", - говорится в сообщении.
Валге и Куннас в своем обращении сослались на данные МВД республики, согласно которым на 31 мая 2025 года временную защиту в Эстонии получили 34 тысячи граждан Украины, из которых почти 7,5 тысячи - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. По данным, которые приводят политики, доля граждан Украины мобилизационного возраста под защитой Эстонии за последние 10 месяцев выросла и теперь составляет 30%, в то время как доля украинских женщин и детей в стране, наоборот, снизилась.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 23 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.