СМИ: в Эстонии выросло число украинцев, получающих меры защиты

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Эстонии заметили, что за последние 10 месяцев выросло число граждан Украины мобилизационного возраста, получающих меры защиты на эстонской территории, при том что доля украинских женщин-беженцев и детей в стране снизилась, сообщает портал Delfi.