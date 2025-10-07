Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Эстонии выросло число украинцев, получающих меры защиты
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 07.10.2025
СМИ: в Эстонии выросло число украинцев, получающих меры защиты
Депутаты парламента Эстонии заметили, что за последние 10 месяцев выросло число граждан Украины мобилизационного возраста, получающих меры защиты на эстонской... РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эстония
латвия
владимир зеленский
украина
эстония
латвия
Новости
СМИ: в Эстонии выросло число украинцев, получающих меры защиты

Delfi: в Эстонии за 10 месяцев выросло число получающих защиту украинцев

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Эстонии заметили, что за последние 10 месяцев выросло число граждан Украины мобилизационного возраста, получающих меры защиты на эстонской территории, при том что доля украинских женщин-беженцев и детей в стране снизилась, сообщает портал Delfi.
"Депутаты Рийгикогу (эстонского парламента - ред.) Лео Куннас и Яак Валге недавно обратились к министру внутренних дел. Они написали о том, как в Эстонии со временем увеличилось число украинских мужчин призывного возраста, получивших временную или международную защиту", - говорится в сообщении.
Валге и Куннас в своем обращении сослались на данные МВД республики, согласно которым на 31 мая 2025 года временную защиту в Эстонии получили 34 тысячи граждан Украины, из которых почти 7,5 тысячи - мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. По данным, которые приводят политики, доля граждан Украины мобилизационного возраста под защитой Эстонии за последние 10 месяцев выросла и теперь составляет 30%, в то время как доля украинских женщин и детей в стране, наоборот, снизилась.
Портал приводит ответ на это обращение министра внутренних дел Игоря Таро, который заявил, что, хотя в Эстонии в несколько раз больше граждан Украины мобилизационного возраста, чем в Латвии или Литве, их число всё равно незначительно.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 23 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на демографию страны
5 августа, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭстонияЛатвияВладимир Зеленский
 
 
