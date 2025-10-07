Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией

Железняк 3 октября сообщал, что Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу с депутатами "Слуги народа". Встреча, по словам депутата, должна была состояться на текущей неделе во вторник-четверг.

"Новая встреча президента со "Слугой" (партия "Слуга народа" - ред.) предварительно тоже заветирована. Ну то есть на этой неделе не будет. И дальше тоже, но когда-то обязательно проведут. А может и нет. Тем немногим депутатам, которые заранее предоставили руководству фракции свои вопросы, что-то потом правительство отпишет. Или нет", - написал Железняк в своем Telegram-канале.