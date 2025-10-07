https://ria.ru/20251007/ukraina-2046877711.html
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с его партией "Слуга народа", запланированная на текущей неделе, отменена, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Железняк 3 октября сообщал, что Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу с депутатами "Слуги народа". Встреча, по словам депутата, должна была состояться на текущей неделе во вторник-четверг.
"Новая встреча президента со "Слугой" (партия "Слуга народа" - ред.) предварительно тоже заветирована. Ну то есть на этой неделе не будет. И дальше тоже, но когда-то обязательно проведут. А может и нет. Тем немногим депутатам, которые заранее предоставили руководству фракции свои вопросы, что-то потом правительство отпишет. Или нет", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.