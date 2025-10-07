Рейтинг@Mail.ru
16:30 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046877711.html
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией
Встреча Владимира Зеленского с его партией "Слуга народа", запланированная на текущей неделе, отменена, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины... РИА Новости, 07.10.2025
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией

Железняк рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией "Слуга народа"

МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского с его партией "Слуга народа", запланированная на текущей неделе, отменена, сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Железняк 3 октября сообщал, что Зеленский второй раз за месяц потребовал провести встречу с депутатами "Слуги народа". Встреча, по словам депутата, должна была состояться на текущей неделе во вторник-четверг.
"Новая встреча президента со "Слугой" (партия "Слуга народа" - ред.) предварительно тоже заветирована. Ну то есть на этой неделе не будет. И дальше тоже, но когда-то обязательно проведут. А может и нет. Тем немногим депутатам, которые заранее предоставили руководству фракции свои вопросы, что-то потом правительство отпишет. Или нет", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Украинское издание "Украинская правда" со ссылкой на источники 16 сентября сообщало, что Зеленский во время встречи с депутатами своей партии "Слуга народа" предупредил парламентариев о необходимости принять "трудные решения" в случае дальнейшего ухудшения положения ВСУ на фронте.
Зеленский предупредил о последствиях в случае падения фронта ВСУ
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
