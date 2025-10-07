Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина получает антидроновые ракеты от европейской компании Thales
15:53 07.10.2025
СМИ: Украина получает антидроновые ракеты от европейской компании Thales
Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider. РИА Новости, 07.10.2025
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров, сообщает издание Business Insider.
Отмечается, что речь идет о ракетах с боеголовкой FZ123, которая наполнена тысячами маленьких стальных шариков. Как напоминает издание, боеголовка была впервые продемонстрирована компанией в 2024 году на выставке в Париже.
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт
15:16
Никаких "Томагавков" на Украине не будет, считает эксперт
15:16
"Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы", - говорится в публикации.
В бельгийском подразделении компании не уточнили, сколько стоят такие ракеты и сколько единиц оружия уже было поставлено ВСУ.
По данным Business Insider, украинские военные пускают эти ракеты с помощью систем залпового огня Vampire и вертолетов Ми-8.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
12:14
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
12:14
 
