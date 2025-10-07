В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 9.57 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Ранее ее объявили в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской и Винницкой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18