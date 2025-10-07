"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.