"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"То, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает делать — это просто безумие. <…> Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на (Президент США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения", — заявил он.
По словам эксперта, Зеленский сейчас старается пригласить в Киев побольше европейских лидеров, чтобы создать радужную картинку для Трампа и тем самым попытаться склонить на свою сторону.
"Бойня будет продолжаться, политики будут кататься. А между тем, это просто катастрофа. Денег нет, оружия нет, но важно продолжать, потому что Зеленский дал установку — умаслить Трампа, чтобы помог", — пояснил Соскин.
Вчера Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.