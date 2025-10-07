Рейтинг@Mail.ru
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk
06:03 07.10.2025
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk - РИА Новости, 07.10.2025
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk
Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование украинского конфликта,... РИА Новости, 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/finlyandiya-2046746326.html
https://ria.ru/20251006/tramp-2046736687.html
https://ria.ru/20251007/tramp-2046741757.html
киев
сша
украина
"Это просто безумие": в Киеве забили тревогу на фоне слов Трампа о Tomahawk

Соскин: передача Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Возможная передача Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk не изменит ситуацию на фронте и лишь затянет мирное урегулирование украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"То, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает делать — это просто безумие. <…> Он ориентирован на то, чтобы продолжать убивать, но денег уже нет, оружия тоже. Вся надежда только на (Президент США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и его Tomahawk, да только это не поможет и не спасет от поражения", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"В списке не значится": в Финляндии возмутились из-за заявления Зеленского
03:47
По словам эксперта, Зеленский сейчас старается пригласить в Киев побольше европейских лидеров, чтобы создать радужную картинку для Трампа и тем самым попытаться склонить на свою сторону.
"Бойня будет продолжаться, политики будут кататься. А между тем, это просто катастрофа. Денег нет, оружия нет, но важно продолжать, потому что Зеленский дал установку — умаслить Трампа, чтобы помог", — пояснил Соскин.
Вчера Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 6 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок Tomahawk Украине
Вчера, 23:52
В сентябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ: Киев не знает, какое решение Трамп принял по поставкам ракет Tomahawk
01:38
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег СоскинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы Украины
 
 
