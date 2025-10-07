https://ria.ru/20251007/ukraina-2046744266.html
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений - РИА Новости, 07.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, в состав таких боевых рационов питания входит гороховая каша, выяснило РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:38:00+03:00
2025-10-07T02:38:00+03:00
2025-10-07T02:48:00+03:00
латвия
украина
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046744568_0:49:1171:707_1920x0_80_0_0_acca20482d9d4b0c5b99fa6d1d0ee284.jpg
https://ria.ru/20250405/posrednik-2009475285.html
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
латвия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046744568_0:0:1171:878_1920x0_80_0_0_4a95db7d3c857769d54a2400b87d2623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, украина, нато, вооруженные силы украины
Латвия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
Украинцы распродают сухпайки с гороховой кашей из военной помощи Латвии
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, в состав таких боевых рационов питания входит гороховая каша, выяснило РИА Новости.
Так, на украинском сайте объявлений предлагают купить латвийские сухпайки стандарта НАТО
. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE. Представленные на сайте наборы производятся латвийской компанией Roga-Agro.
Председатель наблюдательного совета компании рассказал латвийским журналистам, что Roga-Agro продает ВСУ
подобные продуктовые наборы по себестоимости, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Ранее в СМИ появилась информация, что данные сухпайки доставляются на Украину
за счет денег, собранных латвийской благотворительной организацией "В мыслях и делах вместе с Украиной".
Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. В его меню входит: гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша быстрого приготовления с черникой, плитка шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, черный чай и кофе. В одном из объявлений уточняется, что это сухой паек нового образца с комплектом для разогрева, который упрощает процесс приготовления блюд.
Также на сайте представлены сухпайки с другими вариантами меню. Например, в рацион номер 3 на 1842 килокалории входит: гуляш с гречкой и грибами, овсяная каша быстрого приготовления с клубникой, хлеб, мед, изюм и миндаль, кофе и фруктовый чай.