Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 07.10.2025 (обновлено: 02:48 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046744266.html
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений - РИА Новости, 07.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, в состав таких боевых рационов питания входит гороховая каша, выяснило РИА... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T02:38:00+03:00
2025-10-07T02:48:00+03:00
латвия
украина
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046744568_0:49:1171:707_1920x0_80_0_0_acca20482d9d4b0c5b99fa6d1d0ee284.jpg
https://ria.ru/20250405/posrednik-2009475285.html
https://ria.ru/20250518/nato-2017645615.html
латвия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046744568_0:0:1171:878_1920x0_80_0_0_4a95db7d3c857769d54a2400b87d2623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
латвия, украина, нато, вооруженные силы украины
Латвия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений

Украинцы распродают сухпайки с гороховой кашей из военной помощи Латвии

© РИА НовостиВыставленный на продажу на украинском сайте объявлений латвийский сухпаек
Выставленный на продажу на украинском сайте объявлений латвийский сухпаек - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости
Выставленный на продажу на украинском сайте объявлений латвийский сухпаек. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Латвии, в состав таких боевых рационов питания входит гороховая каша, выяснило РИА Новости.
Так, на украинском сайте объявлений предлагают купить латвийские сухпайки стандарта НАТО. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания является редким аналогом американских сухих пайков MRE. Представленные на сайте наборы производятся латвийской компанией Roga-Agro.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Посредник из скандала с поставками оружия Украине продает каннабис
5 апреля, 06:16
Председатель наблюдательного совета компании рассказал латвийским журналистам, что Roga-Agro продает ВСУ подобные продуктовые наборы по себестоимости, чтобы поддержать украинских военнослужащих. Ранее в СМИ появилась информация, что данные сухпайки доставляются на Украину за счет денег, собранных латвийской благотворительной организацией "В мыслях и делах вместе с Украиной".
Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. В его меню входит: гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша быстрого приготовления с черникой, плитка шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, черный чай и кофе. В одном из объявлений уточняется, что это сухой паек нового образца с комплектом для разогрева, который упрощает процесс приготовления блюд.
Также на сайте представлены сухпайки с другими вариантами меню. Например, в рацион номер 3 на 1842 килокалории входит: гуляш с гречкой и грибами, овсяная каша быстрого приготовления с клубникой, хлеб, мед, изюм и миндаль, кофе и фруктовый чай.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Украинцы продают в интернете учебные пособия НАТО для ВСУ
18 мая, 06:04
 
ЛатвияУкраинаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала