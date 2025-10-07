Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений

Согласно данным на упаковке, энергетическая ценность одного из рационов составляет 1777 килокалорий. В его меню входит: гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша быстрого приготовления с черникой, плитка шоколада, миндаль, изюм, соевый соус, черный чай и кофе. В одном из объявлений уточняется, что это сухой паек нового образца с комплектом для разогрева, который упрощает процесс приготовления блюд.