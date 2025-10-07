https://ria.ru/20251007/udmurtiya-2046852852.html
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими - РИА Новости, 07.10.2025
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими
Следственными органами СК России по Удмуртии по факту массовой аварии с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.10.2025
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими
СК возбудил дело после массовой аварии с автобусом в Ижевске