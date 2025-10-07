Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими - РИА Новости, 07.10.2025
15:01 07.10.2025
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими - РИА Новости, 07.10.2025
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими
Следственными органами СК России по Удмуртии по факту массовой аварии с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 07.10.2025
происшествия, россия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Удмуртии возбудили дело после массовой аварии с четырьмя погибшими

СК возбудил дело после массовой аварии с автобусом в Ижевске

© Фото : соцсетиДТП в Ижевске
© Фото : соцсети
ДТП в Ижевске
УФА, 7 окт - РИА Новости. Следственными органами СК России по Удмуртии по факту массовой аварии с четырьмя погибшими возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в Ижевске столкнулись три автомобиля и автобус. На месте ДТП погибли водитель иномарки, предварительно, виновный в аварии, и три пешехода. В автобусе было 15 пассажиров, они не пострадали.
"Следственными органами СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Следователи на месте ДТП в Борисовском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Белгородской области возбудили дело после гибели трех подростков в ДТП
ПроисшествияРоссияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
