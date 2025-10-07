Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 07.10.2025 (обновлено: 13:59 07.10.2025)
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины - РИА Новости, 07.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
украина
украина
2025
вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Украина

ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ", — говорится в сводке.
Путин об успехах российских бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
2 октября, 19:46
Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

В ночь на вторник местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги.

Всего с начала СВО армия уничтожила:
  • 667 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 88 945 дронов;
  • 631 ЗРК;
  • 25 394 танка и других ББМ;
  • 1597 боевых машин РСЗО;
  • 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов;
  • 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраина
 
 
