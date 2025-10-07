ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение энергетической и транспортной инфраструктуре, хранилищам с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ", — говорится в сводке.
Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
В ночь на вторник местные СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги.
Всего с начала СВО армия уничтожила:
- 667 украинских самолетов;
- 283 вертолета;
- 88 945 дронов;
- 631 ЗРК;
- 25 394 танка и других ББМ;
- 1597 боевых машин РСЗО;
- 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов;
- 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.
