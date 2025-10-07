Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области
17:35 07.10.2025
ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области
ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области - РИА Новости, 07.10.2025
ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области
Украинские военные атаковали дронами 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал мужчина в Грайворонском округе, сообщил... РИА Новости, 07.10.2025
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
белгородский район
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородский район
ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области

ВСУ нанесли удары беспилотниками по 12 населенным пунктам Белгородской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал мужчина в Грайворонском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации машина загорелась. В селе Смородино после сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа. В селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона в автомобиле разбито заднее стекло", - написал Гладков в Telegram-канале.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
После атак ВСУ без света остается тысяча жителей Белгородской области
07:45
Он добавил, что в Шебекинском округе атакам дронов подверглись села Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка, повреждены два частных дома и пять автомобилей. В селе Чайки Белгородского района частный дом атакован дроном, в селе Ясные Зори вследствие детонации дрона пробита крыша частного дома. В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства, в хуторе Леоновка от детонации дрона на территории предприятия в одном из зданий пробита кровля, уточнил губернатор.
"В хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атаки дрона повреждены две хозяйственные постройки. В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. На одной улице частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородБелгородский район
 
 
