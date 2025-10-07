ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области

БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами 12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородской области, пострадал мужчина в Грайворонском округе, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе в хуторе Масычево дрон ударил по автомобилю. Мужчину с баротравмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации машина загорелась. В селе Смородино после сброса взрывного устройства с БПЛА в частном доме выбиты окна, повреждены кровля, фасад и входная группа. В селе Мокрая Орловка в результате атаки дрона в автомобиле разбито заднее стекло", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе атакам дронов подверглись села Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка, повреждены два частных дома и пять автомобилей. В селе Чайки Белгородского района частный дом атакован дроном, в селе Ясные Зори вследствие детонации дрона пробита крыша частного дома. В Валуйском округе в селе Казначеевка FPV-дрон нанёс удар по территории фермерского хозяйства, в хуторе Леоновка от детонации дрона на территории предприятия в одном из зданий пробита кровля, уточнил губернатор.
"В хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атаки дрона повреждены две хозяйственные постройки. В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. На одной улице частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
