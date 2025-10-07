ВСУ нанесли удары по 12 населенным пунктам Белгородской области

"В хуторе Плотвянка Волоконовского района в результате атаки дрона повреждены две хозяйственные постройки. В селе Борисовка от удара FPV-дрона перебита линия электропередачи. На одной улице частично отсутствует электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.