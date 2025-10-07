Два человека погибли при ударах ВСУ по Белгородский области за сутки

БЕЛГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 141 беспилотником, два человека погибли, два пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 51 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 45 снарядов, также 88 беспилотников сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные разрушения выявлены в 21 квартире, 20 частных домовладениях, трех сельхозпредприятиях, четырех коммерческих и двух социальных объектах, двух административных зданиях, двух объектах инфраструктуры и 89 транспортных средствах.
"В Белгородском районе… выпущен 31 беспилотник, 22 из которых сбиты и подавлены. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона на сельхозпредприятие получили ранения двое мирных жителей. Мужчина и женщина госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском и Волоконовском районе совершены атаки 9 беспилотников, по Белгороду выпущено 12 боеприпасов и один БПЛА, погибли двое мужчин. По данным главы области, Валуйский округ атакован 12 дронами, в Грайворонском округе 13 населенных пунктов атакованы 32 боеприпасами и 30 беспилотниками. В Краснояружском районе нанесены удары 4 БПЛА, над Алексеевским, Яковлевским округами, Ивнянским, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 20 беспилотников, уточнил губернатор.
"Над городом Старый Оскол и селом Курское нашей системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков от сбитого БПЛА в Старом Осколе повреждены 17 квартир в трёх МКД и 37 автомобилей. В Шебекинском муниципальном округе… совершены атаки 31 беспилотника, 29 из которых подавлены и сбиты", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
