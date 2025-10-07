Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большой десантный корабль и десантные катера Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта, сообщили в пресс-службе флота.

Далее БДК "Пересвет" и десантные катера с использованием аэрозольной маскировки осуществили подход к необорудованному участку побережья в районе бухты Стеклянная.

По данным ведомства, в тренировке было задействовано восемь кораблей, катеров и судов обеспечения, военнослужащие подразделения морской пехоты и до десяти единиц автомобильной и бронированной техники.