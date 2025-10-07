Рейтинг@Mail.ru
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта - РИА Новости, 07.10.2025
05:02 07.10.2025
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта - РИА Новости, 07.10.2025
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта
Большой десантный корабль и десантные катера Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта, сообщили в пресс-службе флота. РИА Новости, 07.10.2025
безопасность
японское море
россия
андрей иванов
тихоокеанский флот вмф россии
японское море
россия
безопасность, японское море, россия, андрей иванов, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Японское море, Россия, Андрей Иванов, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта

БДК и десантные катера ТОФ провели учение по высадке морского десанта

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большой десантный корабль и десантные катера Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта, сообщили в пресс-службе флота.
"Большой десантный корабль (БДК) "Пересвет" и десантные катера (ДК) "Иван Карцов", "Андрей Иванов", "Д-70" и "Д-57" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по высадке морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на подготовительном этапе экипажи выполнили погрузку техники и военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ на корабль и катера в бухте Десантная Уссурийского залива Японского моря.
Далее БДК "Пересвет" и десантные катера с использованием аэрозольной маскировки осуществили подход к необорудованному участку побережья в районе бухты Стеклянная.
"Именно там, способом "на упор", моряки-тихоокеанцы обеспечили высадку морских пехотинцев, которые в дальнейшем отработали действия по захвату огневых позиций условного противника", - добавили в МО РФ.
По данным ведомства, в тренировке было задействовано восемь кораблей, катеров и судов обеспечения, военнослужащие подразделения морской пехоты и до десяти единиц автомобильной и бронированной техники.
БезопасностьЯпонское мореРоссияАндрей ИвановТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
