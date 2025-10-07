Корабли Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Большой десантный корабль и десантные катера Тихоокеанского флота провели учение по высадке морского десанта, сообщили в пресс-службе флота.
"Большой десантный корабль (БДК) "Пересвет" и десантные катера (ДК) "Иван Карцов", "Андрей Иванов", "Д-70" и "Д-57" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по высадке морского десанта и боевой техники на участок побережья условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на подготовительном этапе экипажи выполнили погрузку техники и военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ на корабль и катера в бухте Десантная Уссурийского залива Японского моря.
Далее БДК "Пересвет" и десантные катера с использованием аэрозольной маскировки осуществили подход к необорудованному участку побережья в районе бухты Стеклянная.
"Именно там, способом "на упор", моряки-тихоокеанцы обеспечили высадку морских пехотинцев, которые в дальнейшем отработали действия по захвату огневых позиций условного противника", - добавили в МО РФ.
По данным ведомства, в тренировке было задействовано восемь кораблей, катеров и судов обеспечения, военнослужащие подразделения морской пехоты и до десяти единиц автомобильной и бронированной техники.
