https://ria.ru/20251007/uchastok-2046745267.html
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2025
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом), занимает больше 10 соток, кадастровая... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T03:13:00+03:00
2025-10-07T03:13:00+03:00
2025-10-07T09:31:00+03:00
происшествия
москва
россия
владимир дубов
юкос
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146505/24/1465052470_0:22:2118:1213_1920x0_80_0_0_adbaec4073ac23a1074be179360cc360.jpg
https://ria.ru/20250828/sredstva-2037988793.html
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146505/24/1465052470_0:0:2118:1590_1920x0_80_0_0_dec0315e6625680966f25bfbcf17e9c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, владимир дубов, юкос, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Дубов, ЮКОС, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
Конфискованный у Ходорковского участок на Рублевке стоит 17,8 миллиона рублей
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом), занимает больше 10 соток, кадастровая стоимость - почти 18 миллионов рублей, сказано в кадастровых данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, участок относится к категории "для индивидуального строительства", общая площадь - 1075 квадратных метров, кадастровая стоимость - 17,8 миллиона рублей.
Участок зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова
, но приставы считают, что он принадлежит Ходорковскому*, с которого они взыскивают деньги по двум его приговорам. Как ранее заявил пристав на заседании, этот участок был куплен на средства, полученные преступным путем. Ответчики возражений в суд не прислали.
В итоге суд обратил его в доход государства.
Суд в Москве
в 2012 году заочно приговорил Дубова к восьми годам заключения за хищение бюджетных средств. Представитель ФССП
в суде упомянул, что Дубов скрывается, российский паспорт он не получал.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.