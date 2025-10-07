Рейтинг@Mail.ru
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 07.10.2025 (обновлено: 09:31 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/uchastok-2046745267.html
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей - РИА Новости, 07.10.2025
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей
Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом), занимает больше 10 соток, кадастровая... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T03:13:00+03:00
2025-10-07T09:31:00+03:00
происшествия
москва
россия
владимир дубов
юкос
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146505/24/1465052470_0:22:2118:1213_1920x0_80_0_0_adbaec4073ac23a1074be179360cc360.jpg
https://ria.ru/20250828/sredstva-2037988793.html
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146505/24/1465052470_0:0:2118:1590_1920x0_80_0_0_dec0315e6625680966f25bfbcf17e9c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, владимир дубов, юкос, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Дубов, ЮКОС, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей

Конфискованный у Ходорковского участок на Рублевке стоит 17,8 миллиона рублей

© РИА Новости / Василий Прокопенко | Перейти в медиабанкМихаил Ходорковский*
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Василий Прокопенко
Перейти в медиабанк
Михаил Ходорковский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом), занимает больше 10 соток, кадастровая стоимость - почти 18 миллионов рублей, сказано в кадастровых данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, участок относится к категории "для индивидуального строительства", общая площадь - 1075 квадратных метров, кадастровая стоимость - 17,8 миллиона рублей.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
С Ходорковского* взыскивают средства в пользу бюджета России с 2005 года
28 августа, 02:46
Участок зарегистрирован на бывшего совладельца ЮКОСа Владимира Дубова, но приставы считают, что он принадлежит Ходорковскому*, с которого они взыскивают деньги по двум его приговорам. Как ранее заявил пристав на заседании, этот участок был куплен на средства, полученные преступным путем. Ответчики возражений в суд не прислали.
В итоге суд обратил его в доход государства.
Суд в Москве в 2012 году заочно приговорил Дубова к восьми годам заключения за хищение бюджетных средств. Представитель ФССП в суде упомянул, что Дубов скрывается, российский паспорт он не получал.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
Михаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
16 февраля, 16:12
 
ПроисшествияМоскваРоссияВладимир ДубовЮКОСФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала