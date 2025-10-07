Конфискованный у Ходорковского* участок стоит больше 17 миллионов рублей

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Участок в подмосковной Жуковке, который суд конфисковал у экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом), занимает больше 10 соток, кадастровая стоимость - почти 18 миллионов рублей, сказано в кадастровых данных, с которыми ознакомилось РИА Новости.