СМИ: Турция может вмешаться в конфликт курдских сил с правительством Сирии

© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты на границе между Турцией и Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы могут вмешаться в конфликт между курдскими формированиями и правительственными силами Сирии, проведя совместную операцию с Дамаском, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye.
Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbaria сообщил, что бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) атаковали блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в Алеппо и обстреляли из минометов жилые районы, прилегающие к нему. По последним данным, в результате атаки погибли военнослужащий и один мирный житель, еще 27 человек получили ранения. Представители СДС опровергли эти сообщения.
"Если курдские отряды самообороны в Сирии (YPG), полагающиеся на Израиль, не присоединится к сирийской армии, турецкие вооруженные силы вмешаются и решат проблему раз и навсегда в ходе совместной операции", - утверждает издание со ссылкой на военные источники.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара в среду примет главу МИД Сирии Эсада Хасана Шейбани.
"Ожидается, что министры обсудят процесс интеграции курдских YPG в сирийскую армию, совместные меры по борьбе с терроризмом, в том числе с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), нападения Израиля на Сирию, ситуацию в друзских районах и итоги прошедших на выходных выборов", - уточняет Türkiye.
После смены власти в Сирии в декабре 2024 года, районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.
* Запрещенная в России террористическая организация