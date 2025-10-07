https://ria.ru/20251007/turtsiya-2046754889.html

СМИ: Турция может вмешаться в конфликт курдских сил с правительством Сирии

СМИ: Турция может вмешаться в конфликт курдских сил с правительством Сирии - РИА Новости, 07.10.2025

СМИ: Турция может вмешаться в конфликт курдских сил с правительством Сирии

Турецкие вооруженные силы могут вмешаться в конфликт между курдскими формированиями и правительственными силами Сирии, проведя совместную операцию с Дамаском,... РИА Новости, 07.10.2025

2025-10-07T06:46:00+03:00

2025-10-07T06:46:00+03:00

2025-10-07T06:46:00+03:00

в мире

сирия

алеппо

израиль

хакан фидан

сирийские демократические силы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/49/1553144927_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_67411e14bd058af14b3a0c16c9f41450.jpg

АНКАРА, 7 окт - РИА Новости. Турецкие вооруженные силы могут вмешаться в конфликт между курдскими формированиями и правительственными силами Сирии, проведя совместную операцию с Дамаском, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye. Ранее сирийский телеканал Al-Ekhbaria сообщил, что бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) атаковали блокпосты армии на въезде в квартал Шейх-Максуд в Алеппо и обстреляли из минометов жилые районы, прилегающие к нему. По последним данным, в результате атаки погибли военнослужащий и один мирный житель, еще 27 человек получили ранения. Представители СДС опровергли эти сообщения. "Если курдские отряды самообороны в Сирии (YPG), полагающиеся на Израиль, не присоединится к сирийской армии, турецкие вооруженные силы вмешаются и решат проблему раз и навсегда в ходе совместной операции", - утверждает издание со ссылкой на военные источники. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара в среду примет главу МИД Сирии Эсада Хасана Шейбани. "Ожидается, что министры обсудят процесс интеграции курдских YPG в сирийскую армию, совместные меры по борьбе с терроризмом, в том числе с ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация), нападения Израиля на Сирию, ситуацию в друзских районах и итоги прошедших на выходных выборов", - уточняет Türkiye. После смены власти в Сирии в декабре 2024 года, районы Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо, населенные курдами, остались под контролем курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС). В апреле 2025 года в рамках соглашения между СДС и сирийским правительством начался вывод курдских вооруженных формирований из этих районов, сопровождаемый усилением контроля сирийских сил безопасности и ограничением доступа в некоторые части города. Однако, несмотря на официальное завершение вывода, в районе Шейх-Максуд сохраняется высокая активность местных сил безопасности, включая патрулирование и установку блокпостов. Ситуация сохраняется напряженной из-за периодических столкновений между курдами и правительственными силами и ограничений на передвижение со стороны официальных силовых структур.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20251007/kurdy-2046750994.html

https://ria.ru/20250906/siriya-2040188706.html

сирия

алеппо

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, алеппо, израиль, хакан фидан, сирийские демократические силы