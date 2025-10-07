Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом и предположила, что американский лидер "тоже страдает от них".

"Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми "проблемами с управлением гневом", поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них", - написала Тунберг в публикации в Instagram*.