Рейтинг@Mail.ru
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/tunberg-2046818903.html
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту - РИА Новости, 07.10.2025
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту
Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом и... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T13:24:00+03:00
2025-10-07T13:24:00+03:00
в мире
израиль
сша
россия
грета тунберг
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/10/1562091024_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_3ed887c387e38b54de375473b1aeaf9b.jpg
https://ria.ru/20250610/tramp-2021915179.html
https://ria.ru/20250609/tunberg-2021702533.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/10/1562091024_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e3770cf5d91b6ca401a41a5b2cae6368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, грета тунберг, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Россия, Грета Тунберг, Дональд Трамп
Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту

Тунберг заявила, что Трамп тоже страдает от проблем с управлением гневом

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Перейти в медиабанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом и предположила, что американский лидер "тоже страдает от них".
Ранее Трамп, комментируя депортацию шведской активистки из Израиля, посоветовал Тунберг обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Трамп дал совет Грете Тунберг
10 июня, 03:48
"Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми "проблемами с управлением гневом", поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них", - написала Тунберг в публикации в Instagram*.
В понедельник министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Израиль депортировал еще 171 активиста с пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости", включая шведскую активистку Тунберг.
Ранее в октябре ВМС Израиля перехватили десятки судов так называемой "Флотилии стойкости", которая направлялась в сектор Газа. Суда были перенаправлены в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых до сих пор экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Пассажиры с судна Мадлен с Гретой Тунберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Тунберг обвинила Израиль в своем похищении
9 июня, 06:43
 
В миреИзраильСШАРоссияГрета ТунбергДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала