Тунберг ответила Трампу на совет обратиться к специалисту

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила президенту США Дональду Трампу на рекомендацию обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом и предположила, что американский лидер "тоже страдает от них".
Ранее Трамп
, комментируя депортацию шведской активистки из Израиля
, посоветовал Тунберг
обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом.
"Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми "проблемами с управлением гневом", поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них", - написала Тунберг в публикации в Instagram*.
В понедельник министерство иностранных дел Израиля сообщило, что Израиль депортировал еще 171 активиста с пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости", включая шведскую активистку Тунберг.
Ранее в октябре ВМС Израиля перехватили десятки судов так называемой "Флотилии стойкости", которая направлялась в сектор Газа. Суда были перенаправлены в израильский порт Ашдод
вместе с активистами, которых до сих пор экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвовали более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока
, Европы
, Латинской Америки
, Юго-Восточной Азии
и США
.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии
и Греции
неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская