ЦБ обновил список системно значимых банков - РИА Новости, 07.10.2025
17:09 07.10.2025 (обновлено: 19:07 07.10.2025)
ЦБ обновил список системно значимых банков
ЦБ обновил список системно значимых банков
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, росбанк, райффайзенбанк, сбербанк россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Росбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк России
ЦБ обновил список системно значимых банков

Здание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций.
Из него выбыли "Открытие" и Росбанк, присоединенные к "дочке" ВТБ и Т-Банку соответственно, добавлен — банк ДОМ.РФ.
Теперь в этом списке 12 банков. В него входят Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Т-Банк, Московский кредитный банк, ПСБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Отмечается, что на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.
В пресс-службе банка ДОМ.РФ прокомментировали РИА Новости включение в перечень.
«

"Включение в список системно значимых кредитных организаций — это подтверждение активного развития и высокого уровня финансовой надежности нашего банка, а также соблюдения всех высоких стандартов Центрального банка. Занимаем уверенные позиции по уровню капитала, фондированию и ликвидности, поддерживаем стабильное качество кредитного портфеля. Для банка ДОМ.РФ — это не только признание роли в финансовой системе страны, но и многолетнего доверия", — отметили там.

В предыдущий раз регулятор утверждал список системно значимых банков в ноябре прошлого года. Тогда он остался без изменений.
