ЦБ обновил список системно значимых банков

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Банк России утвердил обновленный перечень системно значимых кредитных организаций.
Из него выбыли "Открытие" и Росбанк, присоединенные к "дочке" ВТБ и Т-Банку соответственно, добавлен — банк ДОМ.РФ.
Теперь в этом списке 12 банков. В него входят Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Т-Банк, Московский кредитный банк, ПСБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
Отмечается, что на их долю приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.
В пресс-службе банка ДОМ.РФ прокомментировали РИА Новости включение в перечень.
«
"Включение в список системно значимых кредитных организаций — это подтверждение активного развития и высокого уровня финансовой надежности нашего банка, а также соблюдения всех высоких стандартов Центрального банка. Занимаем уверенные позиции по уровню капитала, фондированию и ликвидности, поддерживаем стабильное качество кредитного портфеля. Для банка ДОМ.РФ — это не только признание роли в финансовой системе страны, но и многолетнего доверия", — отметили там.
В предыдущий раз регулятор утверждал список системно значимых банков в ноябре прошлого года. Тогда он остался без изменений.