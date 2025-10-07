Рейтинг@Mail.ru
Президент ЦАР наградил российских инструкторов
22:43 07.10.2025 (обновлено: 06:13 08.10.2025)
Президент ЦАР наградил российских инструкторов
Президент ЦАР наградил российских инструкторов - РИА Новости, 08.10.2025
Президент ЦАР наградил российских инструкторов
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера наградил российских инструкторов и поблагодарил их за помощь, государственные награды ЦАР... РИА Новости, 08.10.2025
Президент ЦАР наградил российских инструкторов

Президент ЦАР Туадера наградил инструкторов из РФ и поблагодарил их за помощь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
БАНГИ, 7 окт - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера наградил российских инструкторов и поблагодарил их за помощь, государственные награды ЦАР получили 18 человек.
"Благодаря вашему вкладу, вашему мужеству и вашему профессионализму в ЦАР вновь воцарился мир. Наши дети могут ходить в школу, наши фермеры - обрабатывать поля, а наши граждане - строить свое будущее без страха. Вы помогли нам вернуть нашу страну... Дружба России и ЦАР - это стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах. Россия доказала, что является надежным и последовательным союзником ЦАР. И мы это ценим. Мы помним, кто был с нами в самые трудные времена. От имени правительства, всего народа ЦАР и от себя лично я выражаю вам самую глубокую и искреннюю благодарность", - заявил Туадера во время церемонии.
Туадера рассказал об итогах визита в Россию
17 января, 12:35
Туадера рассказал об итогах визита в Россию
17 января, 12:35
На церемонии награждения присутствовали посол России в ЦАР Александр Бикантов и глава Русского дома в Банги Дмитрий Сытый, на которого было совершено покушение в 2022 году.
В октябре 2017 года президент ЦАР прилетел в Россию на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Туадера попросил Россию обратиться в ООН, чтобы были временно сняты ограничения на поставки оружия в ЦАР. Президент ЦАР также попросил помощи в обучении национальной армии страны Forces armees centrafricaines (FACA).
В 2017 году ООН согласилась частично отменить эмбарго на поставки оружия в ЦАР. В январе 2018 года первый Ил-76 приземлился в аэропорту Банги. Позднее президент ЦАР принимал парад первой роты центральноафриканской армии, которая прошла обучение у российских инструкторов.
Россия помогла не только в вопросе подготовки FACA, но и сделала всё, чтобы минимизировать насилие в ЦАР. РФ смогла собрать за столом переговоров лидеров большинства группировок, которые ранее воевали между собой.
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям
16 января, 15:56
Путин поблагодарил президента ЦАР за внимание к межгосударственным связям
16 января, 15:56
 
