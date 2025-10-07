Президент ЦАР наградил российских инструкторов

БАНГИ, 7 окт - РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера наградил российских инструкторов и поблагодарил их за помощь, государственные награды ЦАР получили 18 человек.

Россия помогла не только в вопросе подготовки FACA, но и сделала всё, чтобы минимизировать насилие в ЦАР. РФ смогла собрать за столом переговоров лидеров большинства группировок, которые ранее воевали между собой.